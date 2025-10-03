Soirée Scrabble Salle associative de Pugey Pugey

Soirée Scrabble Salle associative de Pugey Pugey vendredi 3 octobre 2025.

Soirée Scrabble Vendredi 3 octobre, 20h30 Salle associative de Pugey Doubs

Merci d’apporter votre jeu Scrabble si vous en possédez un.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T23:00:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T23:00:00

La médiathèque Pugey-Fontain vous invite à une soirée Scrabble !

Profitez d’un moment convivial autour de ce jeu indémodable en famille ou entre amis.

Salle associative de Pugey 8 route de maltournée Pugey Pugey 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381537454 https://www.pugey.fr/mediatheque-pf/ Située derrière la médiathèque, parkings à proximité

La médiathèque Pugey-Fontain vous invite à une soirée Scrabble !

Ministère de la Culture