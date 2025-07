Soirée sénégalaise avec Malick Diaw Restaurant Mamase Messanges

lundi 14 juillet 2025.

Soirée sénégalaise avec Malick Diaw

Restaurant Mamase 5 Route de la Côte d'Argent Messanges Landes

14 juillet 2025

Venez profiter de notre programmation musicale autour d’une belle assiette sénégalaise !

+33 5 58 48 92 05

English :

Come and enjoy our musical program over a delicious Senegalese meal!

German : Soirée sénégalaise avec Malick Diaw

Genießen Sie unser Musikprogramm bei einem schönen senegalesischen Teller!

Italiano :

Venite a godervi il nostro programma musicale davanti a un delizioso pasto senegalese!

Espanol : Soirée sénégalaise avec Malick Diaw

Venga a disfrutar de nuestro programa musical con una deliciosa comida senegalesa

