Soirée sépciale Amassi* et Kémia* avec Omar Cherrouk Landeleau
Soirée sépciale Amassi* et Kémia* avec Omar Cherrouk Landeleau vendredi 22 août 2025.
Soirée sépciale Amassi* et Kémia* avec Omar Cherrouk
Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 19:30:00
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
Le vendredi 22 août à 19h30
*Amassi: « longue soirée ». Soirée musciale de détente où l’on chante, plaisante et danse
* Kémia: l’équivalent algérien des tapas espagnoles
Réservation souhaitée au 09 53 51 59 21 .
Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée sépciale Amassi* et Kémia* avec Omar Cherrouk Landeleau a été mis à jour le 2025-08-14 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou