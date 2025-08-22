Soirée sépciale Amassi* et Kémia* avec Omar Cherrouk Landeleau

Soirée sépciale Amassi* et Kémia* avec Omar Cherrouk Landeleau vendredi 22 août 2025.

Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère

Début : 2025-08-22 19:30:00

Le vendredi 22 août à 19h30

*Amassi: « longue soirée ». Soirée musciale de détente où l’on chante, plaisante et danse

* Kémia: l’équivalent algérien des tapas espagnoles

Réservation souhaitée au 09 53 51 59 21 .

Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21

