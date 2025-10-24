Soirée sépciale Amassi et Kémia avec Omar Cherrouk Landeleau

Soirée sépciale Amassi et Kémia avec Omar Cherrouk Landeleau vendredi 24 octobre 2025.

Soirée sépciale Amassi et Kémia avec Omar Cherrouk

Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Le vendredi 24 octobre à 19h30

Omar Cherrouk vous propose un spectacle de chants et percussions interactif à la mode arabe ponctué d’intermèdes.

Tarif 18 € * Réservation souhaitée

Cette soirée spéciale nécessite de réunir un minimum de 10 spectateurs.

*Amassi littéralement longue soirée . Soirée musicale de détente où l’on chante, plaisante, danse…

*Kémia littéralement petite quantité en arabe dialectal maghrébin. Assortiment d’amuse-gueules qui se sert en accompagnement de boissons alcoolisées (équivalents des tapas espagnoles).

*Tarif comprend le spectacle + 1 assiette de kémia RESERVATION SOUHAITEE

Nadia Bousnoune

responsable artistique

09 53 51 59 21

06 71 00 46 74

Théâtre PUZZLE

22 Pénity Saint Laurent

29530 LANDELEAU

www.facebook.com/THEATREPUZZLENANTES .

Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée sépciale Amassi et Kémia avec Omar Cherrouk Landeleau a été mis à jour le 2025-10-08 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou