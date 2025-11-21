Soirée sépciale Amassi et Kémia avec Omar Cherrouk Landeleau
Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère
Le 21 novembre à 19h00
Omar Cherrouk vous propose un spectacle de chants et percussions interactif à la mode arabe ponctué d’intermèdes.
Tarif 18 € * Réservation souhaitée
Cette soirée spéciale nécessite de réunir un minimum de 10 spectateurs.
*Amassi littéralement longue soirée . Soirée musicale de détente où l’on chante, plaisante, danse…
*Kémia littéralement petite quantité en arabe dialectal maghrébin. Assortiment d’amuse-gueules qui se sert en accompagnement de boissons alcoolisées (équivalents des tapas espagnoles).
*Tarif comprend le spectacle + 1 assiette de kémia RESERVATION SOUHAITEE
Nadia Bousnoune
responsable artistique
09 53 51 59 21
06 71 00 46 74
Théâtre PUZZLE
22 Pénity Saint Laurent
29530 LANDELEAU
www.facebook.com/THEATREPUZZLENANTES .
