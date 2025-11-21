Soirée sépciale Amassi et Kémia avec Omar Cherrouk Landeleau

Soirée sépciale Amassi et Kémia avec Omar Cherrouk

Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère

Tarif : 18 €

Début : 2025-11-21 19:00:00

Le 21 novembre à 19h00

Omar Cherrouk vous propose un spectacle de chants et percussions interactif à la mode arabe ponctué d’intermèdes.

Tarif 18 € * Réservation souhaitée

Cette soirée spéciale nécessite de réunir un minimum de 10 spectateurs.

*Amassi littéralement longue soirée . Soirée musicale de détente où l’on chante, plaisante, danse…

*Kémia littéralement petite quantité en arabe dialectal maghrébin. Assortiment d’amuse-gueules qui se sert en accompagnement de boissons alcoolisées (équivalents des tapas espagnoles).

*Tarif comprend le spectacle + 1 assiette de kémia RESERVATION SOUHAITEE

Nadia Bousnoune

responsable artistique

09 53 51 59 21

06 71 00 46 74

Théâtre PUZZLE

22 Pénity Saint Laurent

29530 LANDELEAU

www.facebook.com/THEATREPUZZLENANTES .

Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21

