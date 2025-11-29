Soirée Serge Lama

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez redécouvrir les plus grands succès de Serge Lama interprétés par la troupe l’Arc de Cercle . Buvette et petite restauration sur place. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Venez redécouvrir les plus grands succès de Serge Lama interprétés par la troupr l’Arc de Cercle . Buvette et petite restauration sur place. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Come and rediscover Serge Lama’s greatest hits performed by the Arc de Cercle troupe. Refreshments and snacks on site. Reservations required at the Tourist Office.

German :

Entdecken Sie die größten Hits von Serge Lama wieder, die von der Truppe l’Arc de Cercle vorgetragen werden. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Auf Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Venite a riscoprire i più grandi successi di Serge Lama interpretati dalla troupe Arc de Cercle . Rinfreschi e spuntini sul posto. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Redescubra los grandes éxitos de Serge Lama interpretados por la compañía Arc de Cercle . Refrescos y tentempiés in situ. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

L’événement Soirée Serge Lama Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach