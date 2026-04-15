Douchapt

Soirée session musicale irlandaise

Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Soirée session musique irlandaise avec Banish Misfortune Restauration possible sur place, réservations conseillées au 05 53 92 15 41.

Soirée session musique irlandaise avec Banish Misfortune Restauration possible sur place, réservations conseillées au 05 53 92 15 41. .

Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 15 41

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English : Soirée session musicale irlandaise

Evening Irish music session with Banish Misfortune Catering available on site, reservations recommended on 05 53 92 15 41.

L’événement Soirée session musicale irlandaise Douchapt a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne