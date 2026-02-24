Soirée seul en scène Café des Allées Montagnac-sur-Lède

Soirée seul en scène

Café des Allées 110 rue du Bourg Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Slameurs, humoristes, chanteurs, danseurs, musiciens, performeurs, poètes sont libres de venir exprimer leurs talents seul sur scène, Figure imposée par le Printemps des poètes respecter le thème Liberté. Force vive, déployée

Soirée organisée par la Réseauthèque des Bastides et le Café des Allées dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des Poètes 2026.

Café des Allées 110 rue du Bourg Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

English : Soirée seul en scène

Slammers, comedians, singers, dancers, musicians, performers and poets are free to come and express their talents alone on stage. Figure imposed by Printemps des poètes: respect the theme Freedom. Force vive, déployée

L’événement Soirée seul en scène Montagnac-sur-Lède a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Coeur de Bastides