Soirée Sévillane à l’Aire d’Arles Féria de Pâques L’Aire d’Arles Arles

Soirée Sévillane à l’Aire d’Arles Féria de Pâques

Vendredi 3 avril 2026 de 19h30 à 0h. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03 00:00:00

Date(s) :

2026-04-03

La feria commence… et elle se danse. Ouverture des festivités avec une soirée sévillane fidèle à son esprit

Véritable bal dansant, ouvert à toutes et à tous.

Chez nous, la sévillane ne se vit pas seulement pendant la feria.

Elle se danse toute l’année, chaque mois, dans une ambiance simple, chaleureuse et vivante.



Pour cette soirée d’ouverture, nous serons bien sûr au rendez-vous

musique, énergie, partage… et une piste faite pour être habitée.



Une danseuse sera présente pour lancer le mouvement, guider les premiers pas et faire monter l’ambiance.

Mais très vite, la piste vous appartient !



Côté table, cap sur le Sud

– Taureau AOP Camargue en entrecôte ou en gardianne

– Tapas & paëllas

– Vins de la région



Que vous sachiez danser… ou non, vous êtes les bienvenus. .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10

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English :

The feria begins… and it begins to dance. The festivities kick off with a Sevillian evening in keeping with the spirit of the festival.

L’événement Soirée Sévillane à l’Aire d’Arles Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Arles