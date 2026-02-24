SOIRÉE SÉVILLANE & TAPAS Sète

SOIRÉE SÉVILLANE & TAPAS

Nous avons le plaisir de vous inviter à une grande soirée sévillane et tapas animée par Olga Márquez.Au programme ambiance andalouse, initiation et démonstration de sevillanas, tapas à partager, convivialité et bonne humeur garanties. Cette soirée est l’occasion idéale de nous retrouver, de danser, de partager un moment chaleureux et de faire vivre ensemble l’esprit de la Casa.Entrée gratuitePour toute information complémentaire, vous pouvez contacter directement Olga 06 10 12 81 07 .

53 boulevard Chevalier de Clerville Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

We’re delighted to invite you to a Sevillian evening with tapas, hosted by Olga Márquez, featuring an Andalusian ambience, sevillana initiation and demonstration, tapas to share, and guaranteed conviviality and good humor.

