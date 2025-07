Soirée Shabadabada Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Soirée Shabadabada Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-07-11 20:00:00

2025-07-11

Affrontez vous en famille ou entre amis sur vos connaissances musicales

Jeu de battle musicale, chantez plus d’extraits que vos adversaires avec des mots imposés. Venez en équipe c’est plus marrant!

Entrée libre

Consommation sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Test your musical knowledge with family and friends

German :

Treten Sie mit Familie oder Freunden in Ihrem Musikwissen gegeneinander an

Italiano :

Mettete alla prova le vostre conoscenze musicali con la famiglia e gli amici

Espanol :

Pon a prueba tus conocimientos musicales con familiares y amigos

