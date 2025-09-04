SOIRÉE « SHAKE TON BOOTY » À LA GUINGUETTE DU ROY Béziers
SOIRÉE « SHAKE TON BOOTY » À LA GUINGUETTE DU ROY Béziers jeudi 4 septembre 2025.
SOIRÉE « SHAKE TON BOOTY » À LA GUINGUETTE DU ROY
Lieu-dit Vaisseries Béziers Hérault
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-19
2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02
Au cœur du parc centenaire du Château Vaisseries, DJ Yas enflamme le dancefloor pour une soirée « Skate ton Booty » !
Entrée libre réservation conseillée. .
Lieu-dit Vaisseries Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96
English :
In the heart of the century-old park of Château Vaisseries, DJ Yas sets the dancefloor alight for an evening of « Skate ton Booty »!
German :
Im Herzen des jahrhundertealten Parks des Château Vaisseries heizt DJ Yas den Dancefloor für einen « Skate ton Booty »-Abend an!
Italiano :
Nel cuore del parco secolare di Château Vaisseries, DJ Yas infiamma la pista da ballo per una serata all’insegna dello « Skate your Booty »!
Espanol :
En el corazón del parque centenario de Château Vaisseries, DJ Yas incendia la pista de baile para una noche de « Skate your Booty »
