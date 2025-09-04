SOIRÉE « SHAKE TON BOOTY » À LA GUINGUETTE DU ROY Béziers

SOIRÉE « SHAKE TON BOOTY » À LA GUINGUETTE DU ROY

Lieu-dit Vaisseries Béziers Hérault

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-19

2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02

Au cœur du parc centenaire du Château Vaisseries, DJ Yas enflamme le dancefloor pour une soirée « Skate ton Booty » !

Entrée libre réservation conseillée. .

English :

In the heart of the century-old park of Château Vaisseries, DJ Yas sets the dancefloor alight for an evening of « Skate ton Booty »!

German :

Im Herzen des jahrhundertealten Parks des Château Vaisseries heizt DJ Yas den Dancefloor für einen « Skate ton Booty »-Abend an!

Italiano :

Nel cuore del parco secolare di Château Vaisseries, DJ Yas infiamma la pista da ballo per una serata all’insegna dello « Skate your Booty »!

Espanol :

En el corazón del parque centenario de Château Vaisseries, DJ Yas incendia la pista de baile para una noche de « Skate your Booty »

