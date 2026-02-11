Soirée Shatta (Spéciale Saint-Valentin) Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Soirée Shatta (Spéciale Saint-Valentin)

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Que vous soyez en couple ou célibataire, venez enflammer la piste sur des sons Shatta pour une Saint-Valentin caliente avec DJ Killian aux platines.

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61

English : Soirée Shatta (Spéciale Saint-Valentin)

Whether you’re a couple or single, come and set the dancefloor alight with Shatta sounds for a caliente Valentine’s Day with DJ Killian on the decks.

