Soirée Shatta (Spéciale Saint-Valentin) Bar Le terrier Brantôme en Périgord
Soirée Shatta (Spéciale Saint-Valentin)
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Que vous soyez en couple ou célibataire, venez enflammer la piste sur des sons Shatta pour une Saint-Valentin caliente avec DJ Killian aux platines.
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
English : Soirée Shatta (Spéciale Saint-Valentin)
Whether you’re a couple or single, come and set the dancefloor alight with Shatta sounds for a caliente Valentine’s Day with DJ Killian on the decks.
