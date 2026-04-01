Soirée Shiatsu bye bye allergie Café de la mairie Cambo-les-Bains
Soirée Shiatsu bye bye allergie Café de la mairie Cambo-les-Bains vendredi 24 avril 2026.
Cambo-les-Bains
Soirée Shiatsu bye bye allergie
Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Comment écouter et soigner son corps autrement ?
Avec Agnès Sanchez-Hiriart .
Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 82 67
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English : Soirée Shiatsu bye bye allergie
L’événement Soirée Shiatsu bye bye allergie Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains
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