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Soirée Shiatsu bye bye allergie Café de la mairie Cambo-les-Bains

Soirée Shiatsu bye bye allergie Café de la mairie Cambo-les-Bains

Soirée Shiatsu bye bye allergie Café de la mairie Cambo-les-Bains vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Café de la mairie

Adresse : Avenue de la Mairie

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Soirée Shiatsu bye bye allergie

Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

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Avec Agnès Sanchez-Hiriart   .

Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 82 67 

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English : Soirée Shiatsu bye bye allergie

L’événement Soirée Shiatsu bye bye allergie Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains

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