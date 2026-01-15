Soirée SHOW en live- Tribute éternel ABBA salle des familles Bas-en-Basset

Soirée SHOW en live- Tribute éternel ABBA

salle des familles route d’aurec Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 03:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Place à vos agendas.

En direct live , grande soirée avec éternel abba et disco girls avec Sophie Jaconelli et Karine D’auria Eternel Abba et leurs musiciens

Début des résa, début février

.

salle des familles route d’aurec Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mark your calendars.

Live, great evening with Eternel Abba and disco girls with Sophie Jaconelli and Karine D’auria Eternel Abba and their musicians

Reservations open early February

L’événement Soirée SHOW en live- Tribute éternel ABBA Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron