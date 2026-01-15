Soirée SHOW en live- Tribute éternel ABBA salle des familles Bas-en-Basset
Soirée SHOW en live- Tribute éternel ABBA
salle des familles route d’aurec Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 03:00:00
2026-03-14
Place à vos agendas.
En direct live , grande soirée avec éternel abba et disco girls avec Sophie Jaconelli et Karine D’auria Eternel Abba et leurs musiciens
Début des résa, début février
salle des familles route d’aurec Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
Mark your calendars.
Live, great evening with Eternel Abba and disco girls with Sophie Jaconelli and Karine D’auria Eternel Abba and their musicians
Reservations open early February
