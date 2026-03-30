SOIRÉE SINO‑MINERVOISE Azillanet

SOIRÉE SINO‑MINERVOISE

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Couvent d’Azillanet accueille une soirée dédiée aux échanges culturels et aux initiatives paysannes chinoises. Projection-débat du documentaire *Les fleurs de l’Est poussent aussi*, suivie d’un dîner chinois typique élaboré à partir de produits bio et locaux.

Le Couvent, lieu collectif d’Azillanet, propose une soirée placée sous le signe du partage culturel et de la découverte des initiatives paysannes chinoises. La rencontre débute par la projection du documentaire *Les fleurs de l’Est poussent aussi*, un film qui met en lumière le parcours d’éco‑paysans chinois engagés dans des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. La séance sera suivie d’un échange avec les réalisatrices ainsi qu’avec l’association Chemin Cueillant, active dans la promotion de l’agroécologie paysanne en Minervois.

La soirée se poursuit autour d’un dîner chinois typique, préparé à partir de produits bio et locaux, dans un esprit de convivialité et d’accessibilité chacun contribue selon ses moyens. Une occasion de découvrir des saveurs authentiques tout en soutenant une démarche solidaire et locale. Un rendez‑vous chaleureux mêlant cinéma, débat et gastronomie, ouvert à toutes et tous.

– Horaires

• 18h30 Ciné‑débat

• 20h Dîner chinois typique

Trois bonnes raisons

-Un documentaire inspirant

Une immersion dans le quotidien d’éco‑paysans chinois qui réinventent leurs pratiques agricoles, suivie d’un échange privilégié avec les réalisatrices et l’association Chemin Cueillant.

-Un repas chinois authentique

Un dîner typique élaboré avec des produits bio et locaux, proposé à prix libre et accessible, pour savourer ensemble une cuisine généreuse et dépaysante.

-Un moment de rencontre

Une soirée conviviale au Couvent d’Azillanet, mêlant culture, réflexion et plaisir de la table, idéale pour découvrir, échanger et partager en toute simplicité. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 63 98 55 39

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English :

Le Couvent d?Azillanet hosts an evening dedicated to cultural exchanges and Chinese peasant initiatives. Screening and discussion of the documentary *Les fleurs de l?Est poussent aussi*, followed by a typical Chinese dinner using organic and local produce.

L’événement SOIRÉE SINO‑MINERVOISE Azillanet a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC