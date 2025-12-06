Soirée Ska

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-07 01:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Mad in Ska

ska rock festif

Après plus de trois cent dates ces quinze dernières années, et malgré une petite pause forcée pendant deux années Covid difficiles, Mad in Ska, le groupe de ska/rock festif Made in Jura , est bel et bien de retour sur scène depuis 2023 !

Au fil de sa carrière musicale, Mad in Ska a partage l’affiche avec de nombreux artistes comme Marcel et son orchestre, Los Tres Puntos, Les SheriB, Les Garçons Bouchers, Cachemire, Les Caméléons, Les Fatals Picards ou encore Ska-P au Zenith de Paris le 29 mars 2013, lors de leur tournée des capitales mondiales !

nep

ska punk

NEP, duo Ska/Punk/Rock Festif, groupe de la région Chalonnaise, est la dernière mouture née de la rencontre entre un sax alto et un diato, il y a plus de 15ans. Fidèle à la composition de la boisson mythologique qui apporte l’oubli et dissipe la mélancolie d’où ils tirent leur nom, Népenthès, ou NEP pour les afficionados, ces deux acolytes vous transporteront dans leur univers à la fois survolté et mélodique, ou le PUNK et le SKA rejoigne le ROCK FESTIF pour porter des textes en français. Et ne vous fiez pas aux apparences, même si c’est un duo, batterie, basse et guitare endiablée sont bien présentes pour porter les 2 solistes dont l’énergie sur scène fera à coup sûr monter l’ambiance de la salle et vous fera bouger, chanter, danser, voire même pogoter ! Bref, un pur concert 100% SKA PUNK ROCK FESTIF (Mais pas que) à ne pas manquer !!!! .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

English : Soirée Ska

L’événement Soirée Ska Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme JurAbsolu