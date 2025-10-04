Soirée sketchs Lusigny

Soirée sketchs Lusigny samedi 4 octobre 2025.

Soirée sketchs

Salle des associations Lusigny Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

2025-10-04

Soirée sketchs dans le cadre d’octobre rose.

Salle des associations Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 32 21 75 marysae3@orange.fr

English :

Sketch evening as part of pink October.

German :

Sketchabend im Rahmen des Rosa Oktobers.

Italiano :

Una serata di sketch nell’ambito della campagna Ottobre rosa.

Espanol :

Una noche de sketches en el marco de la campaña rosa de octubre.

