Soirée sketchs Lusigny
Soirée sketchs Lusigny samedi 4 octobre 2025.
Soirée sketchs
Salle des associations Lusigny Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 23:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Soirée sketchs dans le cadre d’octobre rose.
.
Salle des associations Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 32 21 75 marysae3@orange.fr
English :
Sketch evening as part of pink October.
German :
Sketchabend im Rahmen des Rosa Oktobers.
Italiano :
Una serata di sketch nell’ambito della campagna Ottobre rosa.
Espanol :
Una noche de sketches en el marco de la campaña rosa de octubre.
L’événement Soirée sketchs Lusigny a été mis à jour le 2025-09-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région