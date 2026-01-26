Soirée Ski Quai Cyrano Bergerac

Soirée Ski

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Pour cette 2ème édition, au programme

DJ Jeremy • Petite restauration montagnarde

Code vestimentaire tenue de ski ou accessoire (moonboots, bonnet…)

Accès gratuit • Sans réservation • Mix à partir de 19h30 .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Ski

L’événement Soirée Ski Bergerac a été mis à jour le 2026-01-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides