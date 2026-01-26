Soirée Ski Quai Cyrano Bergerac
Soirée Ski Quai Cyrano Bergerac vendredi 6 février 2026.
Soirée Ski
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Pour cette 2ème édition, au programme
DJ Jeremy • Petite restauration montagnarde
Code vestimentaire tenue de ski ou accessoire (moonboots, bonnet…)
Accès gratuit • Sans réservation • Mix à partir de 19h30 .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
