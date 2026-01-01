SOIRÉE SKI L’ATELIER DES MOINES FAIT SA DESCENTE Atelier des Moines Hautvillers
SOIRÉE SKI L’ATELIER DES MOINES FAIT SA DESCENTE Atelier des Moines Hautvillers samedi 31 janvier 2026.
SOIRÉE SKI L’ATELIER DES MOINES FAIT SA DESCENTE
Atelier des Moines 34 Rue Henri Martin Hautvillers Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31 23:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Tout public
Enfile ta plus belle combi (ou ton plus moche pull de ski),
L’Atelier des Moines t’embarque pour une Soirée Ski digne des grandes stations… mais sans le télésiège.
Une soirée parfaite pour les locaux histoire de s’échauffer avant le vrai départ au ski… ou de vérifier que la tartiflette passe toujours mieux que la piste noire !
Au programme
Tartiflette maison + salade
1 verre de vin inclus
Projection du film culte Les Bronzés font du ski
20 € personne
BONUS BRONZÉ
Tu viens déguisé(e) (ski, montagne, Gigi, Popeye ou Jean-Claude Dusse) ?
Une boisson t’est OFFERTE
(Oui, même si t’as “oublié” tes skis)
Oublie la neige, mais surtout pas de réserver.
Parce qu’ici… le planté de bâton, c’est au bar .
Atelier des Moines 34 Rue Henri Martin Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 52 82 88 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIRÉE SKI L’ATELIER DES MOINES FAIT SA DESCENTE
L’événement SOIRÉE SKI L’ATELIER DES MOINES FAIT SA DESCENTE Hautvillers a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne