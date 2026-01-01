SOIRÉE SKI L’ATELIER DES MOINES FAIT SA DESCENTE Atelier des Moines Hautvillers

SOIRÉE SKI L’ATELIER DES MOINES FAIT SA DESCENTE

Atelier des Moines 34 Rue Henri Martin Hautvillers Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Tout public

Enfile ta plus belle combi (ou ton plus moche pull de ski),

L’Atelier des Moines t’embarque pour une Soirée Ski digne des grandes stations… mais sans le télésiège.

Une soirée parfaite pour les locaux histoire de s’échauffer avant le vrai départ au ski… ou de vérifier que la tartiflette passe toujours mieux que la piste noire !

Au programme

Tartiflette maison + salade

1 verre de vin inclus

Projection du film culte Les Bronzés font du ski

20 € personne

BONUS BRONZÉ

Tu viens déguisé(e) (ski, montagne, Gigi, Popeye ou Jean-Claude Dusse) ?

Une boisson t’est OFFERTE

(Oui, même si t’as “oublié” tes skis)

Oublie la neige, mais surtout pas de réserver.

Parce qu’ici… le planté de bâton, c’est au bar .

Atelier des Moines 34 Rue Henri Martin Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 52 82 88 12

