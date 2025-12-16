Soirée SKI Le P’tit Barban Puybarban

Soirée SKI

Soirée SKI Le P’tit Barban Puybarban samedi 20 décembre 2025.

Soirée SKI

Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Soirée Ski au P’tit Barban 20 DÉCEMBRE ! On sort les moonboots, le bonnet, la combi et les gants … Au menu Bières de saison, vin chaud… Hot-dogs maison, musique On s’occupe de commander de la neige à Evelyne Dhéliat …. Tenue de ski obligatoire la soirée se fera dehors ! On veut voir de vraies tenues de piste !   .

Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 00 84 12 

English : Soirée SKI

L’événement Soirée SKI Puybarban a été mis à jour le 2025-12-12 par OT de l’Entre-deux-Mers