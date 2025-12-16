Soirée SKI Le P’tit Barban Puybarban
Soirée SKI Le P’tit Barban Puybarban samedi 20 décembre 2025.
Soirée SKI
Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban Gironde
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Soirée Ski au P’tit Barban 20 DÉCEMBRE ! On sort les moonboots, le bonnet, la combi et les gants … Au menu Bières de saison, vin chaud… Hot-dogs maison, musique On s’occupe de commander de la neige à Evelyne Dhéliat …. Tenue de ski obligatoire la soirée se fera dehors ! On veut voir de vraies tenues de piste ! .
Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 00 84 12
