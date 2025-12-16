Soirée SKI Le P’tit Barban Puybarban

Soirée SKI

Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban Gironde

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Soirée Ski au P’tit Barban 20 DÉCEMBRE ! On sort les moonboots, le bonnet, la combi et les gants … Au menu Bières de saison, vin chaud… Hot-dogs maison, musique On s’occupe de commander de la neige à Evelyne Dhéliat …. Tenue de ski obligatoire la soirée se fera dehors ! On veut voir de vraies tenues de piste ! .

Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 00 84 12

