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Soirée slam de poésie chez Cancan Café Cancan Café Percy-en-Normandie

samedi 26 septembre 2026 · Cancan Café · Percy-en-Normandie

Soirée slam de poésie chez Cancan Café Cancan Café Percy-en-Normandie

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cancan Café
Adresse
3 rue Dominique Lemonnier
Ville
50410 Percy-en-Normandie
Département
Manche
Tarif

Percy-en-Normandie

Soirée slam de poésie chez Cancan Café

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le slam est en fête ce samedi 26 septembre 2026 chez Cancan Café à Percy !
Venez partager un texte libre (slam, poème, chanson…).
Ecouter et applaudir les participants et les participantes.
Passer une soirée conviviale et chaleureuse autour des mots.
Soirée animée la Compagnie Slamphonie !
Ouvert à toutes et à tous / Entrée libre et gratuite.   .

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07 

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English : Soirée slam de poésie chez Cancan Café

L’événement Soirée slam de poésie chez Cancan Café Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Villedieu-les-Poêles

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