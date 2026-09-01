Soirée slam de poésie chez Cancan Café Cancan Café Percy-en-Normandie
samedi 26 septembre 2026 · Cancan Café · Percy-en-Normandie
Informations pratiques
Percy-en-Normandie
Soirée slam de poésie chez Cancan Café
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le slam est en fête ce samedi 26 septembre 2026 chez Cancan Café à Percy !
Venez partager un texte libre (slam, poème, chanson…).
Ecouter et applaudir les participants et les participantes.
Passer une soirée conviviale et chaleureuse autour des mots.
Soirée animée la Compagnie Slamphonie !
Ouvert à toutes et à tous / Entrée libre et gratuite. .
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07
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English : Soirée slam de poésie chez Cancan Café
L’événement Soirée slam de poésie chez Cancan Café Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Villedieu-les-Poêles
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