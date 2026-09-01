Soirée slam de poésie chez Cancan Café Cancan Café Percy-en-Normandie

Informations pratiques

Percy-en-Normandie

Soirée slam de poésie chez Cancan Café

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le slam est en fête ce samedi 26 septembre 2026 chez Cancan Café à Percy !

Venez partager un texte libre (slam, poème, chanson…).

Ecouter et applaudir les participants et les participantes.

Passer une soirée conviviale et chaleureuse autour des mots.

Soirée animée la Compagnie Slamphonie !

Ouvert à toutes et à tous / Entrée libre et gratuite. .

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

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English : Soirée slam de poésie chez Cancan Café

L’événement Soirée slam de poésie chez Cancan Café Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Villedieu-les-Poêles