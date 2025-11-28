Soirée Slam et Dédicace Le Magasin des Possibles Semur-en-Brionnais

Soirée Slam et Dédicace

Le Magasin des Possibles 180 Grand’rue Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

Soirée slam/poésie animée par Julien et Xavier

19h accueil apéritif/soupe

20h dédicace du dernier livre de Pascale Cuinier

20h30 début de la soirée slam/poésie

1 texte par personne de 3 minutes maximum texte inédit ou peu connu, poésie ou déclamation.

NB: pas d’extraits de roman ou de reprises de chanteurs connus .

Le Magasin des Possibles 180 Grand’rue Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 99 27 lemagasindespossibles@posteo.net

