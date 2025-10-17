Soirée slam, performance et scène ouverte chemin de la vieille forme Rochefort

Soirée slam, performance et scène ouverte chemin de la vieille forme Rochefort vendredi 17 octobre 2025.

Soirée slam, performance et scène ouverte

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17 23:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Soirée slam atelier d’écriture, performance par Sébastien Blanc, Le Porteur de Voix (comédien et poète) puis scène ouverte pour vous public !

.

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Slam poetry evening, performance and open mic night

Slam evening: writing workshop, performance by Sébastien Blanc, Le Porteur de Voix (actor and poet), followed by an open stage for the public!

German : Slam-Abend, Performance und offene Bühne

Slam-Abend: Schreibworkshop, Performance von Sébastien Blanc, Le Porteur de Voix (Schauspieler und Dichter) und anschließend offene Bühne für Sie als Publikum!

Italiano :

Serata Slam: laboratorio di scrittura, performance di Sébastien Blanc, Le Porteur de Voix (attore e poeta), seguita da un palco aperto al pubblico!

Espanol :

Tarde de Slam: taller de escritura, actuación de Sébastien Blanc, Le Porteur de Voix (actor y poeta), seguida de un escenario abierto al público

L’événement Soirée slam, performance et scène ouverte Rochefort a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan