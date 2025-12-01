Soirée slam, performance et scène ouverte chemin de la Vieille Forme Rochefort
Soirée slam, performance et scène ouverte chemin de la Vieille Forme Rochefort vendredi 19 décembre 2025.
Soirée slam, performance et scène ouverte
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
2025-12-19
18h Atelier d’écriture
20h30 performance de Christine Kunz, poétesse slameuse de Slamalamer à La Rochelle
Puis scène ouverte expression libre
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine marine@mafiore.fr
English : Slam, performance and open mic night
6pm Writing workshop
8.30pm Performance by Christine Kunz, slam poet from Slamalamer in La Rochelle
Followed by open mic night
German : Slam-Abend, Performance und offene Bühne
18 Uhr Schreibworkshop
20:30 Uhr Auftritt von Christine Kunz, Slam-Poetin von Slamalamer in La Rochelle
Anschließend offene Bühne für freien Ausdruck
Italiano :
ore 18.00 Laboratorio di scrittura
ore 20.30 Esibizione di Christine Kunz, poetessa slam di Slamalamer a La Rochelle
Poi palco aperto per la libera espressione
Espanol :
18.00 h Taller de escritura
20.30 h Actuación de Christine Kunz, poeta slam del Slamalamer de La Rochelle
A continuación, escenario abierto a la libre expresión
