Soirée slam, performance et scène ouverte chemin de la Vieille Forme Rochefort

Soirée slam, performance et scène ouverte

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

2025-12-19

18h Atelier d’écriture

20h30 performance de Christine Kunz, poétesse slameuse de Slamalamer à La Rochelle

Puis scène ouverte expression libre

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine marine@mafiore.fr

English : Slam, performance and open mic night

6pm Writing workshop

8.30pm Performance by Christine Kunz, slam poet from Slamalamer in La Rochelle

Followed by open mic night

German : Slam-Abend, Performance und offene Bühne

18 Uhr Schreibworkshop

20:30 Uhr Auftritt von Christine Kunz, Slam-Poetin von Slamalamer in La Rochelle

Anschließend offene Bühne für freien Ausdruck

Italiano :

ore 18.00 Laboratorio di scrittura

ore 20.30 Esibizione di Christine Kunz, poetessa slam di Slamalamer a La Rochelle

Poi palco aperto per la libera espressione

Espanol :

18.00 h Taller de escritura

20.30 h Actuación de Christine Kunz, poeta slam del Slamalamer de La Rochelle

A continuación, escenario abierto a la libre expresión

