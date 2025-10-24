Soirée Slam – Rouge Feu Maison de Quartier La Touche Rennes
Soirée Slam – Rouge Feu Maison de Quartier La Touche Rennes Vendredi 24 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sans inscription
Soirée lecture performances Emilie Sciot + Restitution des slams des jeunes
Rouge Feu et la Maison de Quartier La Touche s’associe pour vous proposer une soirée slam ! Découvrez les performances d’Emilie Sciot, mais aussi la restitution des slams des jeunes, qui seront réalisés cette même semaine !
Début : 2025-10-24T20:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-24T22:00:00.000+02:00
https://www.mqlt.fr contact@mqlt.fr 02 99 54 45 12
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
