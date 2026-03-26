Soirée slam, stand-up et scène ouverte chemin de la vieille forme Rochefort
Soirée slam, stand-up et scène ouverte chemin de la vieille forme Rochefort vendredi 3 avril 2026.
Soirée slam, stand-up et scène ouverte
chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03 23:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Réception de Tatie Ô de Slam & Merveilles (La Rochelle) pour une performance slam et stand-up ! Atelier d’écriture, performance et scène ouverte !
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chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine marine@mafiore.fr
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English : Slam poetry, stand-up comedy and open mic night
Join us for a slam and stand-up performance by Tatie Ô from Slam & Merveilles (La Rochelle)! Writing workshop, performance and open mic night!
L’événement Soirée slam, stand-up et scène ouverte Rochefort a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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