Soirée slam, stand-up et scène ouverte chemin de la vieille forme Rochefort

Soirée slam, stand-up et scène ouverte

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Réception de Tatie Ô de Slam & Merveilles (La Rochelle) pour une performance slam et stand-up ! Atelier d’écriture, performance et scène ouverte !

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chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine marine@mafiore.fr

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English : Slam poetry, stand-up comedy and open mic night

Join us for a slam and stand-up performance by Tatie Ô from Slam & Merveilles (La Rochelle)! Writing workshop, performance and open mic night!

L’événement Soirée slam, stand-up et scène ouverte Rochefort a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan