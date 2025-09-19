Soirée Slam’ Tartines Montfort-sur-Meu

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

Scène ouverte de poésie animée par Mellow Man et Malice

La soirée Slam’tartines investit le vendredi soir le vendredi 19 septembre à Quai N°3, venons balancer nos textes ou simplement jeter une oreille !

– 18h30 atelier d’écriture préparatoire pour celles et ceux qui le souhaitent

– 19h petite restauration

– 20h15 lancement de la soirée

Boissons et tartines à consommer sur place Un vers dit, un verre offert –

Soirée gratuite, hors consommations tartines et boissons payantes. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

