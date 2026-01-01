Soirée Slam’ Tartines

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Scène ouverte de poésie animée par Mellow Man et Malice

La soirée Slam’tartines investit le vendredi soir le vendredi 16 janvier à Quai N°3, venons balancer nos textes ou simplement jeter une oreille !

– 18h30 atelier d’écriture préparatoire pour celles et ceux qui le souhaitent

– 19h petite restauration

– 20h15 lancement de la soirée

Boissons et tartines à consommer sur place Un vers dit, un verre offert –

Soirée gratuite, hors consommations tartines et boissons payantes. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Slam’ Tartines Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Montfort Communauté