Soirée Slam’ Tartines Montfort-sur-Meu

Soirée Slam’ Tartines
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Scène ouverte de poésie animée par Mellow Man et Malice
La soirée Slam’tartines investit le vendredi soir le vendredi 16 janvier à Quai N°3, venons balancer nos textes ou simplement jeter une oreille !
– 18h30 atelier d’écriture préparatoire pour celles et ceux qui le souhaitent
– 19h petite restauration
– 20h15 lancement de la soirée
Boissons et tartines à consommer sur place Un vers dit, un verre offert –
Soirée gratuite, hors consommations tartines et boissons payantes. .
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
