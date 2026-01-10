Soirée Slam Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Soirée Slam

Trédrez-Locquémeau Côtes-d'Armor

2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

Le collectif Slam dit soir propose une scène ouverte de slam, une tribune d’expression populaire dédiée à l’oralité, un bouchazoreille collectif et convivial.

Un atelier d’écriture public et gratuit sera proposé de 17h30 à 19h (inscriptions au 06 88 65 06 14). Les personnes présentes auront l’occasion d’écrire de manière accompagnée un texte autour d’un thème commun afin de le présenter lors de la scène ouverte qui aura lieu par la suite.

20H00 un principe simple une scène, un micro, un public, un texte… T’as un truc à dire, tu t’inscris et quand c’est ton tour tu viens déclamer, susurrer, aboyer, postillonner, conter, dire, lire, délivrer… Un texte à toi, à elle, à eux, un texte d’auteur vivant, mort… .

