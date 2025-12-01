Soirée Slam’N’Zic Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Soirée Slam’N’Zic

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 20:30:00

Le collectif Slam dit soir propose une scène ouverte de slam, une tribune d’expression populaire dédiée à l’oralité, un bouchazoreille collectif et convivial. Des musiciens seront présents sur scène pour accompagner les slammeur.ses

Un atelier d’écriture public et gratuit sera proposé de 17h30 à 19h (inscriptions au 06 88 65 06 14). Les personnes présentes auront l’occasion d’écrire de manière accompagnée un texte autour d’un thème commun afin de le présenter lors de la scène ouverte qui aura lieu par la suite.

20H30 un principe simple une scène, un micro, un public, un texte… T’as un truc à dire, tu t’inscris et quand c’est ton tour tu viens déclamer, susurrer, aboyer, postillonner, conter, dire, lire, délivrer… Un texte à toi, à elle, à eux, un texte d’auteur vivant, mort… .

