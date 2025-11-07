Soirée slave avec le groupe DouO’ Gotein-Libarrenx
Château de Libarrenx Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Le service culture vous invite au château de Libarrenx pour une nouvelle soirée spectacle-repas.
Cette quatrième édition nous transportera au bord de l’Adriatique avec le groupe DouO’ composé de la chanteuse Olya Olgica Susac et de Fabrice Dang Van Nhan, guitariste virtuose. À l’issue du concert, vous passerez à table avec un menu aux couleurs slaves. Réservation jusqu’au 29 octobre inclus pour le repas. Inscriptions obligatoires. Billetterie à la mairie de Mauléon. .
Château de Libarrenx Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67
