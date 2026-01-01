Soirée slave SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Soirée slave

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Repas slave à l’Auberge La Bergerie

Vendredi 23 janvier à 19h30.

Blinis maison, poissons marinés, œufs de lump, fromage, salade et pavlova.

26€.

Réservation conseillée.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79

English :

Slavonic meal at Auberge La Bergerie

Friday, January 23rd at 7:30pm.

Homemade blinis, marinated fish, lump?s eggs, cheese, salad and pavlova.

26?.

Reservations recommended.

