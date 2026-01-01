Soirée slave SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Soirée slave SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 23 janvier 2026.
Soirée slave
SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Repas slave à l’Auberge La Bergerie
Vendredi 23 janvier à 19h30.
Blinis maison, poissons marinés, œufs de lump, fromage, salade et pavlova.
26€.
Réservation conseillée.
.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79
English :
Slavonic meal at Auberge La Bergerie
Friday, January 23rd at 7:30pm.
Homemade blinis, marinated fish, lump?s eggs, cheese, salad and pavlova.
26?.
Reservations recommended.
