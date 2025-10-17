SOIRÉE SO’ CAF LA CAFETIERE Aurignac
SOIRÉE SO’ CAF LA CAFETIERE Aurignac vendredi 17 octobre 2025.
SOIRÉE SO’ CAF
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Soirée SO CAF’ à La Cafetière avec DJ Boombastika FriXao !
Boombastika FriXao c’est la DJ de l’énergie d’amour à l’état pur qui te fait danser dans tous les sens avec des rythmiques pailletées et joyeuses ! De la fête pur jus et… irrésistible !
Entrée Libre Restauration sur place et sur réservation. .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
SO CAF’ party at La Cafetière with DJ Boombastika FriXao!
German :
SO CAF’-Abend in La Cafetière mit DJ Boombastika FriXao!
Italiano :
Serata SO CAF a La Cafetière con DJ Boombastika FriXao!
Espanol :
¡Noche SO CAF’ en La Cafetière con DJ Boombastika FriXao!
L’événement SOIRÉE SO’ CAF Aurignac a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE