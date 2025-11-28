SOIRÉE SO’ CAF LA CAFETIERE Aurignac

SOIRÉE SO’ CAF

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

2025-11-28

Soirée SO CAF’ DJ Guillermo Martinez et ses rythmes afro-tropicales!

Collectionneur de vinyles obscurs, Guillermo Martinez est le fondateur des collectifs toulousains Boom & Martinez et Kalakuta Selectors .

Il creuse le sillon de l’afrobeat de Fela Kuti et des musiques afro-tropicales, issues des années 70 et de leurs prolongements électroniques les plus pointus. Rassemblant sous la bannière du groove les musiques issues des deux rives de l’Atlantique Noire, ses mixs sont l’occasion de passer de la cumbia au soukous, de l’afrofunk au gwoka, du dancehall au kuduro, de l’afro-house au baile funk.

Il a notamment officié en after de Seun Kuti, Calle 13, Ebo Taylor, Mulatu Astatké, Anthony Joseph, Amadou & Mariam, Orange Blossom, Seu Jorge…ainsi qu’au sein des festivals Rio Loco, Cinélatino, Convivencia, Tempos du Monde, etc.

Entrée Libre Restauration sur place et sur réservation .

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

