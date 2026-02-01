SOIRÉE SO’ CAF LA CAFETIERE Aurignac

SOIRÉE SO’ CAF

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Soirée SO CAF’ Tropicante !

Le 20 février à partir de 19h, La Cafetière se transforme en piste de sable imaginaire !

Aux platines DJ Le Vieux Surfeur, pour une vague tropicale entre rythmes chauds, grooves solaires et déhanchés assumés en col roulé ! Entrée Libre

Entrée Libre Restauration sur place et sur réservation .

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

SO CAF’ Tropicante evening!

L’événement SOIRÉE SO’ CAF Aurignac a été mis à jour le 2026-02-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE