SOIRÉE SO' CAF LA CAFETIERE Aurignac
SOIRÉE SO’ CAF LA CAFETIERE Aurignac vendredi 20 février 2026.
SOIRÉE SO’ CAF
LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Soirée SO CAF’ Tropicante !
Le 20 février à partir de 19h, La Cafetière se transforme en piste de sable imaginaire !
Aux platines DJ Le Vieux Surfeur, pour une vague tropicale entre rythmes chauds, grooves solaires et déhanchés assumés en col roulé ! Entrée Libre
Entrée Libre Restauration sur place et sur réservation .
LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
SO CAF’ Tropicante evening!
