Soirée Solar Mania Ibis Montauban Montauban 26 juin 2025 18:30

Tarn-et-Garonne

Soirée Solar Mania Ibis Montauban 50 route de St-Martial Montauban Tarn-et-Garonne

Début : 2025-06-26 18:30:00

fin : 2025-06-26 00:00:00

2025-06-26

DJ set & live music pour vibrer jusqu’au bout de la nuit

Blind test pour tester vos classiques (et votre mauvaise foi )

Jeux en plein air & animations estivales

Stand maquillage & tatouages pour la vie !

Et surtout… pleins de goodies et cadeaux

Ibis Montauban 50 route de St-Martial

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 20 20 88 h1769@accor.com

English : Evening Solar Mania

DJ set & live music to keep you going until the early hours

Blind test to test your classics (and your bad faith)

Outdoor games & summer entertainment

Face painting & tattoos for life!

And above all… lots of goodies and gifts

German :

DJ-Sets und Live-Musik, um die Nacht zum Tag zu machen

Blindtests, um Ihre Klassiker zu testen (und Ihren Unglauben)

Spiele im Freien & sommerliche Animationen

Schminkstand & Tattoos für das Leben!

Und vor allem? jede Menge Goodies und Geschenke

Italiano :

DJ set e musica dal vivo per tutta la notte

Test al buio per mettere alla prova i vostri classici (e la vostra malafede)

Giochi all’aperto e intrattenimento estivo

Trucco e tatuaggi a vita!

E soprattutto, tante chicche e regali

Espanol : Noche Manía Solar

Sesión de DJ y música en vivo para mantenerte activo hasta la madrugada

Prueba a ciegas para poner a prueba tus conocimientos clásicos (y tu mala fe)

Juegos al aire libre y entretenimiento de verano

¡Pintacaras y tatuajes para toda la vida!

Y sobre todo… ¡un montón de regalos y sorpresas!

