Soirée Solidaire à l’Alamzic et la Halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

2025-12-06 18:30:00
Le 6 décembre à 18h, à la Halle aux Grains (Les Restos du Cœur recevra ½ des recettes) soirée solidaire Tentative d’Épuisement #4 avec musique, repas, spectacle & DJ entrée 10 €, gratuit pour les personnes accueillies.
Programme détaillé et billetterie Festik à venir .
à l'Alamzic et la Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
December 6, 6pm, Halle aux Grains (Les Restos du C?ur will receive ½ of proceeds): Tentative d?Épuisement #4 solidarity evening with music, meal, show & DJ ? admission 10 ?, free for guests.
German :
Am 6. Dezember um 18 Uhr in der Halle aux Grains (Les Restos du C?ur erhalten ½ der Einnahmen): Solidaritätsabend Tentative d'Épuisement #4 mit Musik, Essen, Show & DJ ? Eintritt 10 ?, für aufgenommene Personen kostenlos.
Italiano :
6 dicembre alle 18:00, presso la Halle aux Grains (Les Restos du C?ur riceveranno ½ del ricavato): Tentative d?Épuisement #4 serata di solidarietà con musica, pasto, spettacolo & DJ ? ingresso 10 ?, gratuito per gli ospiti.
Espanol :
6 de diciembre a las 18:00 h, en la Halle aux Grains (Les Restos du Cœur recibirán ½ de los beneficios): Tentative d'Épuisement #4 velada solidaria con música, comida, espectáculo y DJ ? entrada 10 €, gratuita para los invitados.
