Soirée solidaire – en soutien à Moshira Tawfeq Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 18:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Au programme : ????Vente de prints et illus 100 % reversée sur la cagnotte de Moshira ???? DJ SET @ethiopiques01 : Dancehall, Dub, Amapiano (Prix libre) 18H-22H30 Nous vous attendons nombreux.ses ???? ???? Tu ne pourras pas venir mais tu veux soutenir Moshira et sa famille ? Tu peux faire un don sur sa cagnotte en bio de @thegirlunderthebaobab ????

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200