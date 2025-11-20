Soirée solidaire – en soutien à Moshira Tawfeq Labo diva Nantes
Soirée solidaire – en soutien à Moshira Tawfeq Labo diva Nantes jeudi 20 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 18:00 – 22:30
Gratuit : oui Tout public
Au programme : ????Vente de prints et illus 100 % reversée sur la cagnotte de Moshira ???? DJ SET @ethiopiques01 : Dancehall, Dub, Amapiano (Prix libre) 18H-22H30 Nous vous attendons nombreux.ses ???? ???? Tu ne pourras pas venir mais tu veux soutenir Moshira et sa famille ? Tu peux faire un don sur sa cagnotte en bio de @thegirlunderthebaobab ????
Labo diva Île de Nantes Nantes 44200