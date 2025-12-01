Soirée solidaire Noël Ensemble Sélestat

Soirée solidaire Noël Ensemble Sélestat mercredi 24 décembre 2025.

Soirée solidaire Noël Ensemble

21 avenue Louis Pasteur Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24 23:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Ne restez pas seul(e) le soir de Noël ! Soirée gratuite, conviviale et festive autour d’un repas et diverses animations. Places limitées

Ne restez pas seul(e) le soir de Noël !

Rejoignez-nous pour le réveillon « Noël Ensemble » une soirée gratuite, conviviale et festive autour d’un repas et diverses animations.

Places limitées. 0 .

21 avenue Louis Pasteur Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 07 34 20 inscription.noelensemble@gmail.com

English :

Don’t be left alone on Christmas Eve! Free, convivial and festive evening with a meal and a variety of activities. Limited seating

German :

Bleiben Sie an Heiligabend nicht allein! Kostenloser, geselliger und festlicher Abend mit einem Essen und verschiedenen Animationen. Begrenzte Plätze

Italiano :

Non lasciatevi soli la vigilia di Natale! Una serata gratuita, amichevole e festosa con cibo e intrattenimento. Posti limitati

Espanol :

¡No se quede solo en Nochebuena! Una velada festiva, amistosa y gratuita de comida y entretenimiento. Aforo limitado

L’événement Soirée solidaire Noël Ensemble Sélestat a été mis à jour le 2025-09-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme