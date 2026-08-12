Soirée solidaire Octobre Rose Salle des Ouillons Vignot

Informations pratiques

Vignot

Soirée solidaire Octobre Rose

Salle des Ouillons Pâquis des Oies Vignot Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

À l’occasion d’Octobre Rose, nous vous invitons à un moment de solidarité.Tout public

.

Salle des Ouillons Pâquis des Oies Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 12 90 secretariat@communedevignot.fr

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English :

%C0 To mark Pink October, we invite you %E0 to join us in a moment of solidarity.

L’événement Soirée solidaire Octobre Rose Vignot a été mis à jour le 2026-08-12 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS