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AGENDA · Vignot

Soirée solidaire Octobre Rose Salle des Ouillons Vignot

samedi 3 octobre 2026 · Salle des Ouillons · Vignot

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des Ouillons
Adresse
Pâquis des Oies
Ville
55200 Vignot
Département
Meuse
Tarif

Vignot

Soirée solidaire Octobre Rose

Salle des Ouillons Pâquis des Oies Vignot Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

À l’occasion d’Octobre Rose, nous vous invitons à un moment de solidarité.Tout public
  .

Salle des Ouillons Pâquis des Oies Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 12 90  secretariat@communedevignot.fr

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English :

%C0 To mark Pink October, we invite you %E0 to join us in a moment of solidarity.

L’événement Soirée solidaire Octobre Rose Vignot a été mis à jour le 2026-08-12 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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