Soirée solidaire Salle Sainte Claire Orthez

Soirée solidaire

Salle Sainte Claire 19 Bis Rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Après un temps ludique de sensibilisation à la souveraineté alimentaire, nous ferons connaissance par vidéo, avec un partenaire du CCFD-Terre Solidaire qui, au Tchad, aide les habitants, éleveurs ou paysans à s’organiser ensemble pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. .

