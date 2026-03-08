Soirée solidaire Salle Sainte Claire Orthez
Soirée solidaire Salle Sainte Claire Orthez vendredi 20 mars 2026.
Soirée solidaire
Salle Sainte Claire 19 Bis Rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Après un temps ludique de sensibilisation à la souveraineté alimentaire, nous ferons connaissance par vidéo, avec un partenaire du CCFD-Terre Solidaire qui, au Tchad, aide les habitants, éleveurs ou paysans à s’organiser ensemble pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. .
Salle Sainte Claire 19 Bis Rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 02 25
English : Soirée solidaire
