Soirée solidaire Espace culturel Armorica Plouguerneau

L’association Les Légendaires des Abers organise une grande soirée concerts. Quatre groupes, une grosse ambiance et une vraie bonne cause

Chorale Hey ! Paulette

BAKER STREET Live

⚡ Ïnkless CoverBand

Wonder Bocks

Crêpes & buvette sur place

️ Entrée gratuite dons libres

Cette soirée sert à financer notre participation au Trek Rose Trip Solidaire

engagé pour le Ruban Rose et Cap Éco Solidaire.

Et parce que la solidarité ne s’arrête pas là, les recettes supplémentaires du projet Les légendaires des abers seront reversées à Vaincre la Mucoviscidose et une association de lutte contre la maladie d’Alzheimer.

De la musique, de l’ambiance et une action concrète pour des causes qui comptent.

On vous attend. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 60 04 48 38

