Soirée solidaire Espace culturel Armorica Plouguerneau

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2026-02-28 18:30:00
L’association Les Légendaires des Abers organise une grande soirée concerts. Quatre groupes, une grosse ambiance et une vraie bonne cause
Chorale Hey ! Paulette
BAKER STREET Live
⚡ Ïnkless CoverBand
Wonder Bocks
Crêpes & buvette sur place
️ Entrée gratuite dons libres
Cette soirée sert à financer notre participation au Trek Rose Trip Solidaire
engagé pour le Ruban Rose et Cap Éco Solidaire.
Et parce que la solidarité ne s’arrête pas là, les recettes supplémentaires du projet Les légendaires des abers seront reversées à Vaincre la Mucoviscidose et une association de lutte contre la maladie d’Alzheimer.
De la musique, de l’ambiance et une action concrète pour des causes qui comptent.
On vous attend. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 60 04 48 38
