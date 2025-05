Soirée Solidaire – Restaurant La Payotte Serres-Castet, 13 juin 2025 18:00, Serres-Castet.

Pyrénées-Atlantiques

Soirée Solidaire Restaurant La Payotte 130 Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Venez soutenir l’association Les Roses des Sables !

Participez à une soirée conviviale et solidaire autour d’un concert exceptionnel !

Profitez de l’accès à la soirée, une boisson soft, une assiette de tapas savoureuse et tous les bénéfices seront reversés à l’association Les Roses des Sables, engagée dans des actions humanitaires et solidaires. Venez nombreux soutenir cette belle cause dans une ambiance festive ! Sur réservation. .

Restaurant La Payotte 130 Rue de Bielle

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 81 35

