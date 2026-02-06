Soirée solidaire soirée musicale et dîner spectacle

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Soirée musicale et dîner spectacle, organisé par le Lions Club !

Profitez d’une soirée musicale et d’un dîner spectacle, animé par 160 choristes.

AGIR CE SOIR POUR CHANGER LA VIE D’UN ENFANT OU D’UN JEUNE DEMAIN.

Soirée au profit de la protection de l’enfance via l’association ILIADE de Château Gontier.

Venir à la soirée c’est aider les projets de L’ILIADE à devenir réalité et ils sont très nombreux.

160 choristes de la chorale Coup de Coeur pour animer la soirée durant le repas.

Le Lions Club, le Rotary, la Jeune Chambre Economique et la Confrérie du Veau sont unis pour faire de cette soirée une réussite.

Les places sont limitées, réservez dès maintenant pour ne pas manquer cet événement unique !

Date vendredi 10 avril 2026

Heure accueil 19 h, spectacle à 20 h

Espace St Fiacre à Chateau-Gontier sur Mayenne

Réservation https://www.helloasso.com/…/soiree-solidaire-10-avril-2026

Renseignements 06 12 95 86 80 clubsolidairecg@gmail.com

Votre présence est précieuse et votre soutien essentiel ! .

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 12 95 86 80 clubsolidairecg@gmail.com

English :

Musical evening and dinner show, organized by the Lions Club!

