SOIREE SOLIDARITE AU THEÂTRE MICHEL HUMBERT LANGRES Langres

Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
2025-12-17
Tout public
Organisé par le lycée Diderot
Sketchs, chants, chorégraphies par les élèves du Lycée Diderot pour récolter des fonds pour les Restos du cœur.
Durée: 2h
Réservation obligatoire par mail. .
Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est aline.bertrand@ac-reims.fr
