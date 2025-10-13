SOIREE SOLIDARITE AU THEÂTRE MICHEL HUMBERT LANGRES Langres

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tout public
Organisé par le lycée Diderot
Sketchs, chants, chorégraphies par les élèves du Lycée Diderot pour récolter des fonds pour les Restos du cœur.
Durée: 2h

Réservation obligatoire par mail.   .

Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est   aline.bertrand@ac-reims.fr

