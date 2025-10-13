SOIREE SOLIDARITE AU THEÂTRE MICHEL HUMBERT LANGRES Langres

SOIREE SOLIDARITE AU THEÂTRE MICHEL HUMBERT LANGRES

Organisé par le lycée Diderot

Sketchs, chants, chorégraphies par les élèves du Lycée Diderot pour récolter des fonds pour les Restos du cœur.

Durée: 2h

Réservation obligatoire par mail. .

Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est aline.bertrand@ac-reims.fr

