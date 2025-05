Soirée Solidarité internationale – Cosmopolis Nantes, 27 mai 2025 18:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-27 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Projection de la vidéo Se filmer, suivie d’un débat sur les inégalités dans le monde proposée par l’association PACCO et des jeunes engagés. Résumé du projet Se filmerDes jeunes (locaux et nouveaux arrivants) se fi lment avec leur téléphone portable, se questionnent (et se répondent) sur leur passé (enfance, école, éducation…), présent (ce qu’ils font, s’ils sont scolarisés, leurs loisirs, amis…), futur (leurs rêves, envies…). Les vidéos sont compilées, comme une forme de correspondance. La vidéo sera projetée au grand public et suivie d’un débat pour faire prendre conscience des inégalités dans le monde et favoriser l’engagement dans le cadre de la SI. La thématique d’échanges sera co-choisie par les jeunes. L’association Pacco a pour vocation de faire bénéficier le territoire de la diversité culturelle qui le constitue afin de favoriser le vivre-ensemble par la participation et la coopération de tous les acteurs.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr