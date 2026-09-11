Informations pratiques

Aulnay

Soirée son et lumière

Place du Château Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 22:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Soirée féerique à Aulnay-de-Saintonge ✨

Plongez dans l’univers du spectacle de feu lors d’une soirée exceptionnelle !

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Place du Château Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 76 17 32 comitedesfetes-aulnaydesaintonge17@hotmail.fr

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English :

A Magical Evening in Aulnay-de-Saintonge?

Immerse yourself in the world of fire shows during an exceptional evening!

L’événement Soirée son et lumière Aulnay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge