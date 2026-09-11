Soirée son et lumière Aulnay
dimanche 11 octobre 2026 · Aulnay
Informations pratiques
Aulnay
Soirée son et lumière
Place du Château Aulnay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 22:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Soirée féerique à Aulnay-de-Saintonge ✨
Plongez dans l’univers du spectacle de feu lors d’une soirée exceptionnelle !
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Place du Château Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 76 17 32 comitedesfetes-aulnaydesaintonge17@hotmail.fr
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English :
A Magical Evening in Aulnay-de-Saintonge?
Immerse yourself in the world of fire shows during an exceptional evening!
L’événement Soirée son et lumière Aulnay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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