Soirée Sophrologie à My Gym Falaise My Gym Falaise Falaise

Soirée Sophrologie à My Gym Falaise

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Offrez-vous une parenthèse de bien-être et de détente profonde.

Au programme respiration, relâchement, visualisations positives… un moment rien que pour vous, pour apaiser le corps et l’esprit.

Prenez le temps de souffler… et de vous ressourcer.

Thème Garder son calme

Ouvert à tous, pensez à réserver ! .

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20

English : Soirée Sophrologie à My Gym Falaise

Treat yourself to a moment of well-being and deep relaxation.

On the program: breathing, relaxation, positive visualizations? a moment just for you, to soothe body and mind.

Take the time to breathe? and recharge your batteries.

Theme: Keeping calm

German : Soirée Sophrologie à My Gym Falaise

Gönnen Sie sich eine Auszeit zum Wohlfühlen und Entspannen.

Auf dem Programm stehen Atmung, Lockerung, positive Visualisierungen? ein Moment nur für Sie, um Körper und Geist zu beruhigen.

Nehmen Sie sich Zeit, um durchzuatmen und neue Energie zu tanken.

Thema: Ruhe bewahren

Italiano :

Concedetevi un momento di benessere e di profondo relax.

In programma: respirazione, rilassamento, visualizzazioni positive? Un momento solo per voi, per rasserenare il corpo e la mente.

Prendetevi il tempo per respirare e ricaricare le batterie.

Tema: Mantenere la calma

Espanol :

Regálese un momento de bienestar y relajación profunda.

En el programa: respiración, relajación, visualizaciones positivas… un momento sólo para ti, para calmar tu cuerpo y tu mente.

Tómese su tiempo para respirar… y recargar las pilas.

Tema: Mantener la calma

