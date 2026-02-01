Soirée sophrologie My Gym Falaise Falaise

Soirée sophrologie My Gym Falaise Falaise mardi 10 février 2026.

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados

Début : 2026-02-10 19:00:00
2026-02-10

SOIRÉE SOPHROLOGIE

Offre-toi une pause, respire, relâche…
Une soirée dédiée à la détente, à la gestion du stress et au bien-être, ouverte à tous
Inscription sur Club Connect (Places limitées)
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 

English : Soirée sophrologie

SOPHROLOGY EVENING

Take a break, breathe, relax…
An evening dedicated to relaxation, stress management and well-being, open to all.
Register on Club Connect (Places are limited)

