Soirée sophrologie My Gym Falaise Falaise
Soirée sophrologie My Gym Falaise Falaise mardi 10 février 2026.
Soirée sophrologie
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 19:00:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
SOIRÉE SOPHROLOGIE
Offre-toi une pause, respire, relâche…
Une soirée dédiée à la détente, à la gestion du stress et au bien-être, ouverte à tous
Inscription sur Club Connect (Places limitées)
SOIRÉE SOPHROLOGIE
Offre-toi une pause, respire, relâche…
Une soirée dédiée à la détente, à la gestion du stress et au bien-être, ouverte à tous
Inscription sur Club Connect (Places limitées) .
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée sophrologie
SOPHROLOGY EVENING
Take a break, breathe, relax…
An evening dedicated to relaxation, stress management and well-being, open to all.
Register on Club Connect (Places are limited)
L’événement Soirée sophrologie Falaise a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande